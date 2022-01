Pfaffenhofen/Weißenhorn

vor 17 Min.

Die Rupps legen in Weißenhorn bald mit dem 3D-Druck richtig los

So sieht ein Rohbau im 3D-Druck-Verfahren aus. Im Haus-Katalog „Ready to Print“ zeigt die Firma Rupp bald, was im 3D-Betondruck alles möglich ist.

Plus Vom Start-up zum Unternehmen mit 3D-Druck-Haus-Katalog: Wie die Firma Rupp im Bereich 3D-Betondruck im neuen Firmensitz in Weißenhorn Gas geben will. Mit einem Ex-Peri-Fachmann in einer Schlüsselposition.

Von Oliver Helmstädter

Mit dem ersten und größten Mehrfamilienhaus Europas aus dem 3D-Betondrucker, das sie im Sommer an ihre Mieter übergeben haben, haben Sebastian und Fabian Rupp Geschichte geschrieben. Weil das Drucken von Häusern für die Brüder die Zukunft des Bauens darstellt, haben die beiden nun die Rupp Gebäudedruck GmbH gegründet. Mit auf der Brücke des neuen 3D-Druck-Dampfers ist ein Ex-Peri-Mitarbeiter.

