Pfaffenhofen/Weißenhorn

18:00 Uhr

Firma Rupp zieht nach Weißenhorn: Bald kommen hier Häuser aus dem 3D-Drucker

Lokal Das Pionier-Unternehmen Rupp Gebäudedruck kann sich vor Aufträgen kaum retten. Die neue Zentrale ist im Bau - nur der erste eigene 3D-Drucker lässt noch auf sich warten.

Von Oliver Helmstädter

Im ersten gedruckten Mehrfamilienhaus Europas wurden die ersten Wohnungen vor einem Jahr bezogen. Doch nach dem Bau, der Wallenhausen weltweit in die Schlagzeilen brachte, legte das Bauunternehmen dahinter erst so richtig los. Eine 1500 Quadratmeter große Halle der neuen Firma Rupp Gebäudedruck steht schon. Hier an der Benzstraße, der künftigen Heimat des noch in Pfaffenhofen ansässigen Unternehmens werden noch dieses Jahr Häuser gedruckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen