Rupp Gebäudedruck geht auf große Investorensuche

Das nach eigenen Angaben erstes Bauunternehmen im Bereich des 3D-Drucks aus Pfaffenhofen startet jetzt eine Crowdinvest-Kampagne. Mit hohen Renditen wird geworben.

Das erste Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Betondrucker steht seit drei Jahren in Wallenhausen. Nun will die Firma Rupp den nächsten Schritt nach vorne gehen.

"Wir starten durch" lautet die Ankündigung des jungen Unternehmens. Über die Plattform Seedmatch suchen die Rupps jetzt Investoren, die "Teil einer spannenden Reise" werden wollen. Bereits ab 250 Euro werden Investoren angenommen. Aber erst ab 1000 Euro gibt's die "Rupp Cap", also eine Schirmmütze. Versehen ist das mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Warnhinweis: "Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen." In einem Rendite-Rechner wird dargestellt, dass dreistellige Renditequoten möglich sein sollen. Über Seedmatch will das Unternehmen nun bis zu 600.000 Euro Kapital aufnehmen. "Einsetzen werden wir das Geld in erster Linie für den Personalaufbau, um unsere Produktionskapazitäten zu steigern sowie für Marketing, Forschung und Entwicklung", sagt Geschäftsführer Yannick Maciejewski. Derzeit wird ein neuer Firmensitz des ursprünglich Pfaffenhofer Unternehmens in Weißenhorn gebaut.

Zweifel an ihrem Geschäftsmodell lassen weder die Rupp-Brüder noch Maciejewski aufkommen. Das ist die geplante Rendite: Eine Exit-Beteiligung oder ein erfolgsabhängiger Bonuszins bei Vertragsende, jährliche Bonuszinsen, sobald der Break-even erreicht wird und eine endfällige Basisverzinsung von acht Prozent jährlich. Wie das erreicht werden soll: Mit Rupp Gebäudedruck wollen die Gründer laut Eigenwerbung nichts weniger, als das Bauen zu revolutionieren und in eine neue Ära der Architektur aufzubrechen. Dafür entwickeln sie die moderne Technologie weiter und beteiligen sich an der Erforschung und Entwicklung neuer, nachhaltigerer Baustoffe. Ihr Ziel: die einzigartige Technik massentauglich zu machen. Damit Bauherren künftig Zeit und Geld sparen und das Bauen insgesamt nachhaltiger wird.

Die Brüder Fabian und Sebastian Rupp (links und rechts) haben zusammen mit Yannick Maciejewski (Mitte) die Rupp Gebäudedruck GmbH gegründet. Foto: Rupp Gebäudedruck

Außerdem wollen sie Schuttberge häckseln und daraus Häuser drucken. Rohstoffe durch Altbaustoffe zu ersetzen, sei sinnvoll und notwendig: Die Kreislaufwirtschaft spare Ressourcen und vermeide zudem Müll, weil sie ihn als wertvollen Baustoff wiederverwendet. Bereits heute setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben je nach Bauwerk bis zu 45 Prozent Bauschutt ein

Mit vollen Auftragsbüchern werben sie um Investoren: Bereits anderthalb Jahre nach ihrer Gründung verzeichne die Rupp Gebäudedruck mehr Kundenanfragen als das Team umsetzen könne. Aktuell sei das Unternehmen in der Lage, bis zu zehn Einfamilienhäuser oder bis zu 50 Tiny Häuser pro Jahr drucken. Das Wachstumspotenzial der Firma sei immens: Der Kernmarkt Deutschland, Österreich und die Schweiz habe ein Volumen von 57 Milliarden Euro – allein im Wohnungsbau. Bereits im Jahr 2024 will das Unternehmen daher einen Umsatz von acht Millionen Euro erwirtschaften.

Die derzeitige Krise auf dem Bau bringt den Geschäftsführer nicht aus der Ruhe, wie er gegenüber Seedmatch sagt: Ein höherer Anteil von Recyclingmaterial beispielsweise spare Ressourcen. Bauschutt sei jederzeit reichlich verfügbar, also helfe das beim Thema Materialknappheit. "Durch die innovative, moderne Technik wollen wir außerdem wieder mehr junge Menschen für die Baubranche begeistern und so einen Beitrag gegen den Azubi- und Fachkräftemangel leisten."