Zeitarbeitsfirma zahlt nicht: Pfaffenhoferin geht das Geld aus

Plus Weder für den August noch für den September hat eine Frau aus Pfaffenhofen Gehalt bekommen, ihre Sorgen wachsen. Auch von den Behörden ist sie enttäuscht.

Eine 49 Jahre alte Frau aus Pfaffenhofen wartet seit Wochen auf ihr Gehalt. Weder für den August noch für den September habe sie Geld bekommen, berichtet sie. Die Sorgen der Pfaffenhoferin werden immer größer. Auch weil ihr der Ex-Arbeitgeber, gegen den seit Donnerstag ein Insolvenzverfahren läuft, offenbar verhindert, dass sie Geld von der Arbeitsagentur bekommt.