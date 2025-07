Pfarrer äußert sich zum eskalierten Nahostkonflikt: „Nur wichtig, meine Familie zu schützen“

Eine Predigt, die sein Leben verändert: Am 15. Oktober 2023 spricht Pfarrer Ralf Sedlak in Langenau auch über den Hamas-Übergriff auf Israel - und zieht so die Wut und den Hass eines Mannes und seiner Anhänger auf sich. Jetzt äußert er sich ausführlich zu den Geschehnissen.

Die evangelische Kirchengemeinde mit Pfarrer Sedlak an der Spitze ist seit fast zwei Jahren im Dauerstreit mit einer kleinen Gruppe Pro-Palästina-Demonstranten, die fast jeden Sonntag vor der dortigen Martinskirche protestieren. Laut der evangelischen Landeskirche werden Gottesdienstbesucher gefilmt und die Aufnahmen ins Netz gestellt. Der Pfarrer und seine Familie werden regelmäßig diffamiert und angefeindet. Anfang Juli gipfelte der Konflikt dann in Handgreiflichkeiten vor der Kirche. Ohne Polizei geht für die Gemeinde sonntags nichts mehr.

Pfarrer Ralf Sedlak steht am Portal der Martinskirche. Er sieht sich persönlichen Anfeindungen von pro-palästinensischen Aktivisten ausgesetzt. Der Geistliche sagt, er werde bepöbelt und bedroht.

Wie es so weit kommen konnte, kann sich der Pfarrer nicht erklären. „Es war manchmal so diffus“, sagt er im Gemeindehaus der Kirche. Sedlak wirkt gefasst, auch wenn das Geschehene seine Spuren hinterlassen habe.

„Ich habe oft keine Chance, aus der Situation zu kommen“

Der Geistliche berichtet von Stalking, nächtlichen Anrufen, Auflauern auf der Straße und massiven Einschüchterungsversuchen. Sein Gegenspieler: ein 75-jähriger Langenauer. In der Kleinstadt unweit von Ulm könne man sich schlecht aus dem Weg gehen. Der 75-Jährige suche die Konfrontation sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten. „Immer dann, wenn ich nicht wirklich reagieren kann.“

Etwa, wenn er als Pfarrer in Amtskleidung für seine Gemeinde da sei. „Wenn ich sonntags vor der Kirche Talar trage, will ich ihm nicht entgegentreten.“ Sein Gegenspieler wisse ganz genau, dass er pöbeln könne, „ohne dass ich auf ihn losgehe“.

An einem Grundstück hängen Plakate gegen Israel. Der Pfarrer einer Kirchgemeinde im Ort sieht sich persönlichen Anfeindungen von pro-palästinensischen Aktivisten ausgesetzt.

Auch ohne Amtskleidung würde er nicht auf ihn losgehen, sagt der sechsfache Familienvater. Es habe auch schon Konfrontationen in Anwesenheit der Familie gegeben. „Da ist es dann einfach nur wichtig, meine Familie zu schützen.“ Vor dem 15. Oktober 23 habe er mit dem Mann nichts zu tun gehabt, sagt der Pfarrer. Er sei erst seit 2022 in der Gemeinde.

Debatte um Nahost-Konflikt in Langenau: Fast ein Dutzend Anzeigen

Auf mehr als 100 Seiten habe er die Vorkommnisse der letzten fast zwei Jahre für die Polizei festgehalten. Die Liste der Anzeigen ist lang: darunter üble Nachrede, Verleumdung, Beleidigung, Volksverhetzung und Hausfriedensbruch. Auf das Pfarrhaus sei mit einer Schreckschusswaffe an Silvester geschossen worden. Solche Vorfälle seien einfach nur erschreckend und belastend.

Pfarrer Ralf Sedlak steht in der Langenauer Martinskirche auf der Kanzel. Er sieht sich persönlichen Anfeindungen von pro-palästinensischen Aktivisten ausgesetzt.

Einschüchtern lasse er sich von alledem nicht, sagt der 44-Jährige, der auch als Notfallseelsorger hilft. „Ich habe schon Schlimmes gesehen.“

Staatsschutz ermittelt - Ulmer Polizei bei Gottesdiensten

Mittlerweile liegt der Fall beim Staatsschutz der Ulmer Polizei. Die Abteilung ermittle seit Beginn der Auseinandersetzung zu rund 22 Vorfällen, erklärte ein Polizeisprecher. Vor wenigen Tagen war auch der Ulmer Polizeipräsident laut Sedlak vor Ort. Gegen den 75-jährigen Gegenspieler des Geistlichen wird nun wegen des Vorwurfs des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt.

Am vergangenen Freitag kam es zur Durchsuchung bei dem 75-Jährigen. Sichergestellt wurde dabei ein T-Shirt mit einer verbotenen Parole der Terrororganisation Hamas. Der Mann soll sich dabei „kooperativ“ gezeigt haben und das Beweismittel freiwillig ausgehändigt haben. Die Sicherstellung des T-Shirts bezieht sich nach Angaben eiens Polizeisprechers auf einen Vorfall vom 24. Juni, bei dem der Verdächtige das Shirt getragen haben soll.

Polizeifahrzeuge stehen an der Martinskirche, während pro-palästinensische Aktivisten in der Nähe gegen die Angriffe auf den Gazastreifen und die Politik Israels protestieren. Da es zuletzt zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war, erließ die Stadt Langenau unmittelbar rund um die Kirche ein Kundgebungsverbot.

Wenn er etwas im Nachhinein ändern könnte, sagt Sedlak, dann wäre es seine Reaktion auf das allererste Zusammentreffen mit dem 75-Jährigen. Der Mann habe den Hamas-Angriff damals als Fake-News bezeichnet. „Das konnte ich natürlich so nicht stehen lassen und habe ihm widersprochen.“ Zu dem Zeitpunkt habe er noch das Gefühl gehabt, die Fäden in der Hand zu halten. Das sei heute nicht mehr so. „Im Nachhinein denke ich, ich hätte einfach Stopp sagen und die Polizei rufen sollen.“

Aus seiner Gemeinde und von seinem Amt will sich Sedlak nicht vertreiben lassen. Das Leben in Langenau sei zu lebenswert. Auch wenn bei seinen Gottesdiensten ohne Polizei nichts mehr geht. (dpa)