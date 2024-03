Klein, aber oho: Beim Ostermarkt in Pfuhl gibt es viel zu entdecken

Ob Palmbuschen, Osterhasen oder eine Bastelecke: Der Ostermarkt in Pfuhl lockt mit seinem Angebot viele Besucher in den Museumstadel.

Er ist klein, aber oho, der Ostermarkt, zu dem die Museumsfreunde eingeladen hatten. Die Besucher strömten am Sonntag in den Museumsstadel und Vereinsvorsitzender Hans-Werner Ast freute sich mit den Mitgliedern speziell darüber, dass der Besucherstrom auch rund 100 Menschen ins angrenzende Heimatmuseum führte. „Das stellt schon einen Rekord dar“, stellte Museumsfreund Reinhard Raats fest – die Gäste beim Markt waren indes unzählbar.

Was der Ostermarkt im Museumsstadel in Pfuhl zu bieten hat

Großen Anklang fand unter anderem „Pfuhlino“ mit seinem einzigartigen Kinderprogramm, ebenso die filigranen Muster der bemalten Ostereier, die die Pfuhler Künstlerin Waltraud Ihle-Kaffl erneut im Angebot hatte. Zu bewundern gab es noch viele andere Angebote, wie etwa die von Iris Käßbohrer modellierten, selbst gebrannten und bemalten Keramikhühner, Osterhasen oder diverse österliche Figuren. Hinzu kamen noch in den übrigen Verkaufsnischen kunstvolle Handarbeiten, die zu fairen Preisen angeboten wurden. Wer jedoch einen „Palmbuschen“ suchte, der musste nichts bezahlen, sondern durfte ihn selbst herstellen und mitnehmen. „Das Geschäft läuft“, freute sich Vereinsmitglied Brunhilde Schmid, die keine Mühe scheute, um ins Palmbuschenbinden einzuweihen.

Der Nachwuchs und die Eltern kamen voll auf ihre Kosten in der eigens von Melanie Gröner und Stefanie Wintermantel eingerichteten Mal- und Spielecke mit Bastelarbeiten und Glücksrad. „Wir wollen den Kindern lernen, dass daheim ohne Laptop oder Fernsehen, mit unserem 'kreativen Glücksset' oder anderen handwerklichen Dingen, keine Langweile aufkommt“, erklärt Gröner. Im „Pfuhlino“ werden etwa auch Geburtstagsfeiern für Kinder ausgerichtet, zudem sind Bastelprojekte, Schatzsuche oder Spiele angesagt.

Daneben hatte das Vereins-Team in Küche und im Stadel an der Kuchentheke alle Hände voll zu tun, um sämtliche kulinarischen Wünsche der Gäste zu erfüllen, am Spätnachmittag war letztlich alles ausverkauft.