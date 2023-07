Das Ehepaar Arlt aus Pfuhl ist seit 60 Jahren verheiratet

Gerlinde und Wilhelm Arlt lernten sie sich bei einer Feier in Franken kennen, vor 60 Jahren folgte die Hochzeit. Sie leben in Pfuhl und sind dort glücklich.

Bei guter Gesundheit und mit bester Laune haben Gerlinde und Wilhelm Arlt aus Pfuhl kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Auf den ersten gemeinsamen Tanz folgten Liebesbriefe – und schon bald die Eheschließung.

Gerlinde und Wilhelm Arlt sind waschechte Franken. Sie stammen beide aus Burgbernheim, einem Städtchen in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Kennengelernt haben sie sich im Jahr 1962 beim Tanz auf einer Kirchweih. Wilhelm Arlt, der zu dieser Zeit bereits in Pfuhl gearbeitet hat, war auf Heimatbesuch. "Wilhelm hat gerne getanzt und ich auch", erzählt Gerlinde Arlt, und so hat er nicht lange gezögert und sie auf der Kirchweih angesprochen. "Wir waren beide ein bisschen schüchtern", berichtet ihr Mann, "aber wir waren uns sofort sympathisch." Und nicht nur das: "Wilhelm hat mir nach unserem Kennenlernen jede Woche zwei Briefe geschrieben", erzählt die gebürtige Fränkin. "Liebesbriefe natürlich", ergänzt ihr Mann Wilhelm und grinst.

Gerlinde und Wilhelm Arlt aus Pfuhl sind seit 60 Jahren verheiratet

Auf das Kennenlernen folgte ein weiteres Treffen und an Weihnachten waren sich die beiden bereits sicher, dass sie ihren Weg künftig gemeinsam gehen möchten, und so haben sie sich verlobt. Ein Jahr später läuteten schließlich die Hochzeitsglocken und Gerlinde Arlt ist zu ihrem Mann nach Pfuhl gezogen. Zwei Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn und später auch ihre Tochter zur Welt. 1976 haben sich die Eheleute eine eigene Wohnung im Fliederweg in Pfuhl gekauft, wo sie bis heute leben und sich rundum wohlfühlen.

Gerlinde Arlt hatte als Verkäuferin in Bad Windsheim gearbeitet. Später in Pfuhl hat sie ihre Zeit ganz der Familie und dem Haushalt gewidmet. Wilhelm Arlt hat bereits in jungen Jahren das Handwerk des Wagners gelernt und darin auch seinen Meister gemacht. Er hat bei der Wagnerei Urban in Pfuhl gearbeitet und war später für die Burlafinger Firma Grosse Webereimaschinen im Versand tätig. "Holz war schon immer meine Leidenschaft und mein Hobby", erzählt er und zeigt Rosl Schäufele bei ihrem Besuch stolz die selbstgefertigte Holzdecke in der Wohnung. Schäufele gratulierte dem Ehepaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Karin Albsteiger und überbrachte Blumen und Geschenke sowie die Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Das Ehepaar Arlt hat einen Sohn und eine Tochter sowie zwei Enkelkinder. Die beiden blicken glücklich in die Vergangenheit und optimistisch in die Zukunft. "Wir haben eine liebe Familie, eine eigene Wohnung und sind sehr glücklich und zufrieden hier. Was will man mehr?", sagt Gerlinde Arlt.

