Das ist beim Pfuhler Dorffest am Samstag geboten

Zum dritten Mal wird das Pfuhler Dorffest vor der Seehalle gefeiert, viel Musik und ein Kinderprogramm inklusive. Ein Überblick.

Am Samstag, 2. Juli, ist es wieder so weit, auf dem Festplatz an der Jahnstraße findet das 44. Pfuhler Dorffest statt. Veranstalter ist wie in den vergangenen Jahrzehnten der Vereinsring Pfuhl. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger eröffnet mit dem obligatorischen Fassanstich das Fest um 12 Uhr, diese Aktion begleiten Pauken und Trompeten der Feuerwehrkapelle und die lautstarken Schüsse der Böllerschützen Pfuhl.

Rückblick: Unter der Ägide des Vereinsringsvorsitzenden Stefan Mayer wurde mit vereinten Kräften die seit Jahren diskutierte Verlegung des Traditionsfestes, das jahrelang in der lang gestreckten Hauptstraße Pfuhls stattgefunden hat, gestemmt. Nach langen Planungen und Debatten und mit einem eigens aufgestellten Festplatz-Team unter der Leitung von Andi Gröner haben die Vereine die Verlegung auf den Parkplatz bei der Seehalle bei der Stadt Neu-Ulm durchgesetzt. Zunächst mussten viele Steine aus dem Weg geräumt werden, bis es 2018 so weit war - vor Bruni's Seestuben konnte kompakt gefeiert werden, und der Erfolg war phänomenal. Dies soll nun wiederholt werden.

Pfuhler Dorffest wird schon zum 44. Mal gefeiert

Pandemiebedingt musste die Freiluftfete bereits zweimal ausfallen, außerdem kam wetterbedingt noch eine Absage hinzu, doch in diesem Jahr soll das Traditionsfest gelingen. Laut Vereinsringsvorsitzendem Stefan Mayer laufen seit Monaten die Vorbereitungen. Die Gäste aus nah und fern sollen wie in der Vergangenheit total verwöhnt werden. Dabei stehen kulinarische und musikalische Spezialitäten im Mittelpunkt, die von den zehn beteiligten Pfuhler Vereinen geboten werden.

Das Dorffest in Pfuhl geht in seine 44. Auflage und soll wieder vor der Seehalle stattfinden. Foto: Inge Pflüger (Archiv)

Bei der momentanen Wetterlage schwitzen nicht nur jene, die sich die Feuerwürste oder die Grillhähnchen schmecken lassen, sondern auch jene, die hinter den Verkaufstheken stehen. Angeboten werden Steaks, Schnitzel, Schupfnudeln oder Fischsemmeln. Hinzu kommen noch Kuchen, Kaffee, Süßigkeiten und Eis. Es wird Autenrieder Bier gezapft, und auch alkoholfreie Getränke werden feilgeboten. Stefan Mayer bittet die Gäste, in den Rucksäcken keine alkoholischen Getränke aufs Festgelände zu schmuggeln - es werde kontrolliert und bei Fehlverhalten erfolge ein Platzverweis.

Neu-Ulm: buntes Programm für Kinder und mit Musik

Nicht zu vergessen das Programm für den Nachwuchs: Für die Mädchen und Buben wurde ein buntes Kinder-Programm entwickelt, das auf dem angrenzenden Sportplatz stattfindet. Federführend dabei sind der EC Pfuhl und Melanie Gröner mit ihrem Team.

Beim Pfuhler Dorffest wird auch musikalisch auf die Pauke gehauen. Von 12 bis etwa 14.30 Uhr spielt der Nachwuchs der Feuerwehrkapelle Pfuhl, von 14.30 bis 15.30 Uhr trumpfen die Quietschies der Lebenshilfe Neu-Ulm auf, und von 14.30 bis 18 Uhr zeigt die Feuerwehrkapelle Pfuhl ihr Können. Ab 19 Uhr bis circa Mitternacht heizt die bekannte Stimmungskapelle Original Schwabenkrainer ein.