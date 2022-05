Der Name Mayer prägt die Mosterei in Pfuhl seit 42 Jahren

In der "Pfuhler Moschte" wird weiter Tradition gepflegt: Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins übergibt sein Amt an den Sohn Johannes Christoph.

Nach 42 Jahren geht eine erfolgreiche Ära zu Ende: Johannes Mayer sen. hat als Vorsitzender den Obst- und Gartenbauverein Pfuhl-Offenhausen maßgebend geprägt und hervorragend geführt, jetzt legte er die Geschicke des Vereins in jüngere Hände. Einstimmig wurde sein Sohn Johannes Christoph jüngst zu seinem Nachfolger gewählt.

Seit etlichen Jahren suchte der 76-jährige engagierte Vorsitzende Johannes Mayer erfolglos nach einem Nachfolger. Nun klappte es mit seinem Sohn, der bereits als sein Stellvertreter fungierte. Es gab Geschenke und Johannes Mayer sen. wurde von der Versammlung zum Ehrenvorstand des Obst- und Gartenbauvereins Pfuhl-Offenhausen ernannt.

Als die "Moschte" in Pfuhl still stand

Vereinsmitglied Eugen Kerner blickte nochmals auf jene 42 spannenden Jahre zurück, in denen Johannes Mayer sen. die „Pfuhler Moschte“ zu dem machte, was sie heute ist – erfolgreich mit selbst gekeltertem Most und der Saftherstellung. Die Anwesenden erfuhren unter anderem, dass Hans Mayer sen. 2018 vom bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege die höchste Auszeichnung in Form der goldenen Ehrennadel samt Kranz für seine erfolgreiche Arbeit erhielt.

Auf dem Foto die gewählten und anwesenden Geehrten: (von links) Zweiter Vorsitzender Helmuth Greeß (25 Jahre); Johannes Mayer sen. Ehrenvorsitzender; Rolf Gräßle (Schriftführer), Christian Fischer (50 Jahre dabei). Der neue Vorsitzender Johannes Christoph Mayer, Hans Schwegler (50 Jahre); Rudolf Erne (40 Jahre); Reinhold Urban (50 Jahre); Walther Schmidt (50 Jahre); Reinhold Binder (25 Jahre); Willi Unseld (40Jahre); und Heinz Bartholomae (25 Jahre). Es fehlten: Werner Unseld (40 Jahre); Paula Glöckler, Anita Müller und Siegfried Hitzler. Foto: Inge Pflüger

Bescheiden und emsig engagierte sich denn auch der gelernte Heizungsbauer, er trat vor 44 Jahren dem Verein bei, der Natur und speziell dem Obstanbau bzw. der vereinseigenen „Moschte“. Er hat fette und magere Obstjahre bewältigt und nur zwei Mal stand die Mostpresse in der Obstsaison mangels Obst still.

Als Pfuhl zur Obstbeispielsgemeinde Bayerns gewählt wurde

Erinnerung: 1946 wurde Johannes Mayer geboren und 1953 – als er noch ein kleiner Bub war – wurde Pfuhl aufgrund der dortigen beispielhaften Obstförderung zur siebten Obstbeispielsgemeinde Bayerns erhoben. Denn damals standen - in den kargen Jahren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg - etwa 12.000 Obsthochstämme in und rund um Pfuhl zur Versorgung mit vitaminreicher Kost bereit. Das war einst beispielhaft. Mit den Jahren musste aber dieser Streuobstgürtel der Bebauung weichen. 1986 begann die Vorsitzenden-Ära des Johannes Mayer sen. - davor war er sechs Jahre Zweiter Vorsitzender und bis zur jüngsten Hauptversammlung im „Museumsstadel“ stand er federführend an der Spitze. Nicht zu vergessen seine Frau Marianne, die ihm stets hilfreich zur Seite stand, sie erhielt denn auch sein besonderes Dankeschön. Dass mit der Amtsniederlegung längst nicht alles zu Ende ist, zeigt allein die Tatsache, dass sich Mayer sen. wohl in den Ausschuss wählen ließ. Zum Zweiten Vorsitzenden wurde Helmuth Greeß gewählt.