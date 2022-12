Der Pfuhler Singverein läutet Weihnachten ein

Die Pfuhler Sängerinnen und Sänger haben trotz langer Pause nichts verlernt. Zwei Chöre und ein Geigenduo versetzen die Zuhörerinnen und Zuhörer in Weihnachtsstimmung.

Drei Jahre sind ins Land gezogen, bis der Singverein Pfuhl am Sonntagabend wieder ein Weihnachtskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche veranstalten konnte. Ungebrochen oder vielleicht auch neu aufgelebt war aber die Sangesfreude des Chors Vocalica unter der Leitung von Markus Romes sowie des Traditionellen Chors, der von Monika Glöggler geleitet wird. Für wohlige Zwischentöne bei deren wechselseitigen Auftritten sorgte das Geigenduo mit Christina Lang und Tanja Kull, während vor allem Hannes Kalbrecht die Chöre am Klavier begleitete. Insbesondere die Auswahl der Lieder und die besinnlichen Worte beziehungsweise Geschichten während des Konzerts ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen.

Heitere Atmosphäre beim Weihnachtskonzert in Pfuhl

Das Geigenduo eröffnete den Konzertabend mit einem Andante von Charles Dancla, im Anschluss wies der Traditionelle Chor, in dem die Anzahl der Sänger nur unwesentlich geringer ist als die der Sängerinnen, mit „Machet die Tore weit“ (Johann Heinrich Lützel), „Weihnachts-Wiegenlied“ (John Rutter) und „Frieden dieser Welt“ (Otto Groll) schon nachdrücklich auf das bevorstehende christliche Fest hin. Der Chor „Vocalica“ – in diesem sind die Frauen deutlich stärker vertreten und trotzdem setzten sich die tiefen Männerstimmen gut in Szene – sorgte dann mit „Look at the world“ (John Rutter), dem sehr beschwingten, mit Fingerschnipsen, Füßetrampeln und Klatschen gewürzten „This little light of mine“ (Arrangement Mic), „Sing Gently“ (Eric Whitacre's) und „Fly to paradise“ (EricWhitacre's) mit Romes am Klavier für eine etwas heitere Atmosphäre.

Nach dem „Präludium“ und der „Elegie“ von Dmitri Schostakowitsch, sehr einfühlsam von Christina Lang und Tanja Kull dargeboten, wuchs der Chor in der Kirche beim Weihnachtsmedley mit „Es ist ein Ros entsprungen“, „O du fröhliche“ und „Zu Bethlehem geboren“ um viele Stimmen an, denn die Besucher und Besucherinnen waren aufgefordert, mitzusingen.

Der Traditionelle Chor beweist Stimmkraft

Welche Stimmkraft der Traditionelle Chor hat und wie sicher und unaufgeregt Monika Glöggler die Sängerinnen und Sänger dirigiert, bewies er anschließend bei „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel, der „Weihnachtsmotette“ von Friedrich Silcher und „Joy tot he world“ von Georg Friedrich Händel, bei dem der Chor richtig aus sich herausging. Für ganz sanfte Töne war dann wieder das Geigenduo zuständig und „Sicilienne“ (Michael McLean) sowie das „Allegretto“ von Charles Dancla schienen am Beifall gemessen den Geschmack des Publikums getroffen zu haben.

Bei seinem zweiten Auftritt stimmte der Chor Vocalica das Publikum endgültig auf Weihnachten ein. Er sang „Alleluja“ von Dieterich Buxtehude, „Heilig, heilig, heilig“ von Franz Schubert, „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter und „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel. Waren die Zuhörerinnen und Zuhörer in der voll besetzten Kirche schon vom bisher Gehörten mehr als angetan gewesen, so zeigten sie am Ende, nachdem beide Chöre zusammen, dirigiert von Markus Romes, „Tollite Hostias“ von Camille Saint-Saens inklusive der vielen „Halleluja“-Rufe zum Besten gegeben hatten, mit langem und starkem Applaus, dass dieser Konzertabend in diesen schwierigen Zeiten für sie eine willkommene Medizin zum Wohlfühlen gewesen ist.

