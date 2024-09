Digital arbeiten, Diagramme auswerten, in Debatten argumentieren

Erwartungsvoll blicken 19 Augenpaare der 5a ihre Lehrkraft an, als diese am Methodentrainingstag ihr Klassenzimmer betritt. Wie jedes Jahr in der ersten Schulwoche werden die Schüler aller Klassen des BvSG heute von verschiedenen Lehrkräften der Schule besucht, die ihnen eine Reihe nützlicher Methoden beibringen. In der fünften Jahrgangsstufe geht es unter anderem um die Themen Vokabeln lernen und Lesestrategien anwenden. In diesem Zusammenhang werden am BvSG auch die Kleinsten schon langsam mit den Möglichkeiten der Digitalisierung vertraut gemacht. „Lesen ist außerdem in allen Fächern wichtig,“ stellt eine Schülerin fest. Mit dieser Erkenntnis bringt sie das grundlegende Prinzip des Methodentrainingstags auf den Punkt, das in der Vermittlung fächerübergreifender Kompetenzen besteht. Dazu gehört auch die Fähigkeit, gute Präsentationen halten zu können. Erste Einblicke bekommen die Sechstklässler, während die Achtklässler schon spontane Kurzpräsentationen halten. Und genau das macht den Methodentrainingstag, einer Schülerin der neunten Jahrgangsstufe zufolge, so sinnvoll, „dass man ohne Benotung eine interessante und auch wichtige Methode gemeinsam einüben und dabei auch Spaß haben kann“. In ihrer Klasse lernen die Schüler heute, in Debatten ihren eigenen Standpunkt zu vertreten und aufeinander einzugehen. Mit der Bedeutung von Körpersprache setzen sich die Elftklässler zunächst auseinander. Anschließend erwerben sie Strategien, mit denen man Prüfungsängste in den Griff bekommt und Stress reduzieren kann. Der Bedeutung von Ernährung und Fitness widmen sich die zehnten. Klassen. Dass Bewegung den Geist fördert und somit im Schulalltag unverzichtbar ist, erfahren die Siebtklässler am eigenen Leib sowie aus Diagrammen, die es heute auszuwerten gilt. „Ich finde es super, dass wir so einen Tag in der ersten Woche haben, weil man so langsam und ohne Druck ins neue Schuljahr starten kann und wichtige Tipps bekommt, die man dann gezielt umsetzen kann.“

