Duo-Ausstellung in der Kunstzone in Pfuhl: "Ich sehe was, was du auch siehst"

In der Kunstzone in Pfuhl sind aktuell Werke von Ursula H. Busch und Walter Holl zu sehen.

Plus Malerei von Walter Holl und grafische Kunst von Ursula H. Busch vereinen sich in der Pfuhler Galerie Kunstzone zu einer sehenswerten Schau.

"Ich sehe was, was du auch siehst" heißt die neue Ausstellung in der Pfuhler Galerie "Kunstzone", die von Stefan Kümmritz und Michaela Schafft betrieben wird. Die Ausstellung kombiniert Malerei von Walter Holl und grafische Kunst von Ursula H. Busch, wobei die Arbeiten beider Künstler bewusst nicht nach Urhebern getrennt, sondern motivisch angeordnet sind. Wer welches Werk schuf, erkennen Ausstellungsbesucher trotzdem.

Walter Holl gibt sein Kunstzonen-Debüt

Ursula H. Busch, 1942 in Ulm geboren, lebt in Öllingen und arbeitete als Kunstlehrerin; sie stellt zum zweiten Mal in der Kunstzone aus und war in der Vergangenheit zum Beispiel bei der Künstlergilde zu erleben. Walter Holl aus Holzschwang, 1938 geborener Psychotherapeut, der in der Vergangenheit bereits an der Ulmer Triennale beteiligt war, gibt sein Debüt in der Kunstzone. Insgesamt sind 35 Werke zu sehen, darunter so beeindruckende und deutungsintensive Arbeiten wie Holls "Tanzendes Bauernpaar“, bei dem er Albrecht Dürers tanzendes Bauernpaar, geschaffen 1514, im Anklang an den Surrealisten Salvador Dalí auf eine Uhr stellt und damit eine Art Totentanz schafft, oder sein "Verschmitzt“, auf dem ein Joseph Beuys ähnelnder Mann hinter vorgehaltener Hand in sich hinein schmunzelt.

