Pfaffenhofen

vor 48 Min.

Ein Pfaffenhofer geht mit Voxxclub auf Tour: Er sorgt für den guten Klang

Plus Mit "Rock mi" eroberten Voxxclub 2013 die Charts und Bühnen diverser Festzelte. Ebenfalls seit 2013 ist dabei auch der Pfaffenhofer Andreas Glöckle an ihrer Seite.

Von Inge Pflüger Artikel anhören Shape

"Andreas Glöckle ist der sechste Voxxcluber", beschreibt Korbinian Arndt, eines der fünf Mitglieder der Schlager-Band, die langjährige Zusammenarbeit mit ihrem aus Pfaffenhofen stammenden Chef-Tontechniker. Seit ihrem ersten Auftritt in München vor zehn Jahren sorgt Andreas Glöckle hinter dem Mischpult und im gesamten elektronischen Bereich für den guten Ton in der Truppe, die jüngst zum Proben eine Betriebshalle in Hirbishofen angemietet hatte.

Voxxclub singen jetzt auch Weihnachtslieder

Der 44-jährige Tontechniker saß konzentriert hinter dem Mischpult, als die Musiker, deren bislang größter Hit "Rock mi" war, einen Tag lang intensiv probten. Anlass: Am nächsten Tag begann ihre Weihnachtstour 2023 in der Stadthalle Aalen unter dem Motto "Rockig, Poppig, Besinnlich". Es hallten herrliche Stimmen, vom tiefen sonoren Bass bis hin zum Counter-Tenor durch die Betriebshalle. Hier wird deutlich volkstümliches Gut, nicht zwingend nur mit Lederhosen, Berggipfeln, Bächlein oder im Polka-Schritt zum Besten gegeben. Voxxclub, bestehend aus Michael Hartinger, Korbinian Arendt, Christian Schild, Florian Claus und Stefan Raaflaub haben ihren eigenen Stil entwickelt – jetzt gehören gar internationale kirchliche und weltliche Weihnachtslieder ins Repertoire. Andächtig und still wurde es etwa beim angestimmten "O lasset uns anbeten", dann ging es swingend durch den weihnachtlichen Winterwald, später wurde Freude mit "Oh happy day" verbreitet und Gänsehaut spross bei der Coverversion von Leonard Cohens "Hallelujah".

