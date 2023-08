Eltern betrunken, Zimmer verwahrlost: Polizei bringt Kind zu Pflegefamilie

Mit einem lautstarken Streit fängt alles an, dann findet eine Streife einen Vierjährigen. Die Mutter ist so betrunken, dass kein Alkoholtest möglich ist.

Die Neu-Ulmer Polizei hat einen vierjährigen Buben am Samstag zu einer Pflegefamilie gebracht. Eine Streife hatte das Kind beim betrunken schlafenden Zimmer in einem völlig verwahrlosten Hotelzimmer gefunden. Zunächst war die Polizei wegen eines lautstarken Streits in ein Pfuhler Restaurant gerufen worden.

Dort kontrollierte die Streife eine augenscheinlich stark alkoholisierte 39-Jährige, von der die Aggressionen ausgegangen sein sollen. Da die Frau keine Ausweispapiere dabeihatte, begleiteten die Einsatzkräfte sie in ihr nahegelegenes Hotelzimmer. Dort konnte die 39-Jährige die entsprechenden Dokumente vorzeigen. Allerdings fanden die Beamten in dem völlig verwahrlosten Hotelzimmer auch den vierjährigen Sohn der Frau vor.

Polizei Neu-Ulm bringt Kind zu Pflegefamilie

Das Kleinkind sollte eigentlich vom 34-jährigen Lebensgefährten der Frau beaufsichtigt werden. Dieser schlief jedoch so tief, dass ihn die Beamten erst nach mehrmaliger Ansprache aufwecken konnte. Ein Alkoholtest beim Mann brachte ein Ergebnis von etwa 2,5 Promille. Die Frau selbst war aufgrund ihrer ebenfalls starken Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest zu absolvieren.

Um der Vernachlässigung des Kindes entgegenzutreten, brachte die Polizei den Vierjährigen in Absprache mit dem zuständigen Jugendamt bis auf Weiteres zu einer Pflegefamilie. (AZ)