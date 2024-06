Hans Schäufele ist auch am 80. Geburtstag ein strukturierter Tag wichtig

Plus Der Pfuhler feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag, Er führt ein Leben für die Familie, das Geschäft und die Vereine. Zahlreiche Auszeichnungen hat Schäufele erhalten.

Jahrzehnte lang prägte er das Vereinsleben in Pfuhl, war viele Jahre lang Obermeister der Neu-Ulmer Metall-Innung und engagierte sich im Stadtteil Pfuhl: Hans Schäufele kann am Sonntag, 23. Juni, seinen 80. Geburtstag feiern.

Wir besuchten den Jubilar vorab. Wohl hat der frühere „Hans-Dampf“ in allen „Vereins-Gassen“ und im Handwerker-Alltag, den Dampf etwas abgelassen und Zug um Zug seine vielfältigen Ämter im wahrsten Sinn des Wortes an den Nagel gehängt, doch von Ruhestand ist nicht viel zu spüren.