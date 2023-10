Helga und Oskar Aigner aus Pfuhl sind seit 70 Jahren verheiratet

Die Gnadenhochzeit ist ein ganz besonderes Jubiläum. Zum 70. Hochzeitstag verrät das Ehepaar Aigner, wie man so lange gemeinsam glücklich bleibt.

Helga und Oskar Aigner aus Pfuhl durften kürzlich ein seltenes und ganz besonderes Hochzeitsjubiläum feiern – die Gnadenhochzeit. Zu ihrem 70. Hochzeitstag gratulierte ihnen auch Rosl Schäufele in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte Geschenke und die Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Beim Turnfest in Pfuhl haben sie sich kennengelernt

Helga Aigner, die aus dem Sudetenland stammt, und ihr Mann Oskar, gebürtig aus Jungingen und aufgewachsen in Pfuhl, haben sich 1950 beim Turnfest in Pfuhl kennengelernt. „Oskar hat mich zum Tanzen aufgefordert. Ich war absoluter Laie, was das Tanzen angeht und bin ihm deshalb dauernd auf die Füße getreten“, erinnert sich die Jubilarin lachend an die erste Begegnung. Die ersten zarten Bande waren geknüpft: „Von da an haben wir uns regelmäßig gesehen“, erzählt Oskar Aigner.

1952 haben sich die beiden schließlich verlobt und ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. „Wir waren das erste Paar, das in der neuen Kirche St. Albert in Offenhausen getraut wurden“, berichtet Helga Aigner. „Wir haben im Sonnensaal in Pfuhl gefeiert – mit rund 250 Gästen“, erinnert sich Oskar Aigner auch noch gut an die Hochzeitsfeier. Seit 1961 leben die Eheleute in ihrem Haus in Pfuhl, das sie damals mit viel Eigenarbeit gebaut haben. Helga Aigner hat bis zur Geburt ihres ersten Kindes als Näherin bei der Hutfabrik Mayser in Ulm gearbeitet. Noch bis heute geht sie einmal pro Woche gerne zur Gymnastik in die Seehalle Pfuhl.

Sie arbeitete bei der Hutfabrik Mayser, er bei den Wieland-Werken in Ulm

Oskar Aigner hat den Beruf des Maschinenschlossers gelernt und war 43 Jahre für die Wieland-Werke in Ulm tätig – nach seiner bestandenen Meisterprüfung arbeitete er dort als Meister im Bereich Reparatur und Neuanfertigung. Auf die Frage, wie man so viele Jahre gemeinsam glücklich bleibt, weiß Oskar Aigner: „Indem man auch mal Kompromisse schließt“. „Und immer füreinander da ist und sich gegenseitig hilft“, ergänzt seine Frau Helga. Die Eheleute haben zwei Töchter und einen Sohn sowie drei Enkel- und ein Urenkelkind. Ihren 70. Hochzeitstag haben die beiden im Kreis ihrer Familie gefeiert. (AZ)