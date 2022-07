In Pfuhl brennt eine Hecke

Dicke Rauchwolken über Pfuhl haben eine einfache Erklärung.

Ein Heckenbrand in der Hindenburgstraße in Pfuhl sorgte am Samstag für Aufregung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Über die Ursache des Brands wurde nichts bekannt, die Hitze dürfte eine Rolle spielen. (kü)