Pfuhl

vor 16 Min.

In Pfuhler Notunterkunft für Flüchtlinge bricht Brand aus

In der Nacht zum Samstag brannte es in der Flüchtlingsnotunterkunft in Pfuhl.

In der Turnhalle, in der in Pfuhl aktuell ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, wurde in der Nacht zum Samstag ein Brand gemeldet. Das ist vorgefallen.

Als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Samstag an der Flüchtlingsnotunterkunft in Pfuhl eintrafen, hat es kräftig geraucht. Um 3:23 Uhr war der Brand gemeldet worden. Der Brandherd wurde rasch gefunden. Er befand sich laut Polizeiangaben auf einer Toilette in der Unterkunft. Zum Brandzeitpunkt befanden sich mehr als ein Dutzend Personen in der Sporthalle, die vollständig geräumt wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt. Die Unterkunft war nach den Löscharbeiten für alle Bewohner wieder bewohnbar. Die Brandursache ist momentan noch unklar. Die Ermittlungen hierzu führt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Am Einsatz in der Nacht waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt. (AZ)

