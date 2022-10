Jetzt wird die Fassade des Heimatmuseums Pfuhl saniert

Am Heimatmuseum Pfuhl beginnen Arbeiten zur Instandsetzung der Fassade. Auch das Glockentürmchen wird ausgebessert.

In den nächsten Tagen beginnen die Sanierungsarbeiten zur Instandsetzung der Fassade des Heimatmuseums in Pfuhl. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Bereits in den vergangenen Jahren erfolgten im Rahmen des Bauunterhalts immer wieder Sanierungsarbeiten am Gebäude. So wurden beispielsweise Fenster erneuert und energetisch optimierte Beleuchtungen eingebaut. In den nächsten Wochen steht nun die Fassadensanierung an.

Das Gebäude in Pfuhl war früher Rathaus und Schulhaus

Hierbei werden schadhafte Bereiche ausgebessert und überarbeitet. An der Hofseite muss eine größere Fläche komplett neu verputzt werden. Auch der Sockelputz wird erneuert. Ebenso werden das Holzfachwerk und einzelne Bauteile wie das Glockentürmchen überarbeitet und ausgebessert. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro.

Das Gebäude wurde im Jahr 1754 als Amtshaus erbaut. Später wurde es als Rathaus und Schulhaus genutzt. Seit dem Jahr 1986 befindet sich im Gebäude das Heimatmuseum. (AZ)