Metallsperren am Badesee Pfuhl: Ist die Stadt zu vorsichtig?

Über die umstrittenen Metallabsperrungen am Pfuhler See debattiert am Donnerstag der Neu-Ulmer Bauausschuss.

Plus Der Bauausschuss muss sich mit den umstrittenen Barrieren am Ufer befassen. SPD-Mann Rudi Erne hält die Vorsicht der Neu-Ulmer Stadtverwaltung für übertrieben.

Von Ronald Hinzpeter

Plötzlich waren sie da, die Absperrzäune am Pfuhler Badesee - und die Menschen wunderten oder ärgerten sich, je nach persönlichem Temperament. Was sollte das? So fragten nicht nur viele Badegäste, sondern auch der SPD-Stadtrat Rudi Erne. Er stellte daraufhin einen "Eilantrag" an die Stadtverwaltung. Die sollte mal erklären, wozu das gut ist. Am Donnerstag befasst sich nun der Bauausschuss damit. Geht es nach der zuständigen Tiefbauabteilung, bleiben die Hürden bestehen, allerdings sollen zusätzliche Schilder erklären, wozu die Barrieren überhaupt nötig sind.

SPD-Stadtrat wundert sich über Metallsperren am See

Aus Rudi Ernes Eilantrag spricht eine Menge Verwunderung. So schreibt er: "Die betreffende Stelle beim Volleyballplatz ist seit Jahrzehnten ein beliebter, viel benutzter und völlig gefahrloser Zugang zum Wasser." Es geht nahezu eben von der Wiese ins flache Wasser. Die Argumentation mit der "Sturzgefahr" sei nicht nachvollziehbar und "wirkt wie an den Haaren herbeigezogen". Stadtsprecher Sebastian Kaida hatte in einer ersten Stellungnahme von "Sturzgefahr" an den abgesperrten Stellen gesprochen. Erne hielt die Absperrungen für übertrieben: "Vorsicht ist ja ein sinnvolles Argument, aber eine Übervorsichtigkeit kann auch grenzwertig werden. Was müsste man noch alles absperren, um vor Sturzgefahr gesichert zu werden?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

