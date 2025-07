Musikfans kommen in den Wagnergärten in Pfuhl auf ihre Kosten

Die Vorstandschaft des Kleingartenvereins Pfuhl mit ihrem Vorsitzenden Siegfried Werner lud zum Sommerfest, und Jung und Alt pilgerten bei herrlichstem Sommerwetter in die Kolonie Wagnergarten, wobei erstmals etwas ganz Besonderes geboten wurde: DJ Reinhard Raats präsentierte abends seine Oldies, nach dem Nachmittagskaffee und den Kuchen. Das super gelaunte Publikum sparte nicht am Applaus und genoss die Oldies von einst, auch die Anhänger von „Woodstock“ kamen dabei nicht zu kurz. Die Musik endete exakt um Mitternacht. Alle Musikfans kamen voll auf ihre Kosten, sodass bereits von der Vorstandschaft fürs nächste Jahr wieder ein Sommerfest in den Wagnergärten geplant ist.

