Pfuhl

Nachruf: Stefan Greiner war ein Mann, zu dem alle gleich Vertrauen fassten

Plus Freundlich, entschieden, scheinbar nie in Eile: Der Pfuhler Tierarzt pflegte kranke Haus- und Wildtiere einfühlsam und kompetent. Er wird in der Region fehlen.

"Best Tierarzt forever" hatte eine langjährige Haustierbesitzerin dem Pfuhler Tierarzt Stefan Greiner als Bewertung geschrieben. Ein Ulmer Ehepaar wandelte Goethe ab und schrieb über die Praxis des Ehepaars Stefan und Michaela Greiner "Hier bin ich Tier, hier darf ich's sein." Der Pfuhler Tierarzt Stefan Greiner war ein außergewöhnlich beliebter Mann – bei Menschen und Tieren. Am 5. August starb er, wie jetzt bekannt wurde, überraschend im Alter von 58 Jahren.

Der gebürtige Pfuhler hat an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert und seine Praxis nach Auslandsaufenthalten 1997 eröffnet. Auch wer weder Hund noch Katze hat wie die Verfasserin dieser Zeilen, konnte mit ihm in Kontakt kommen: Ein Igelkind, nur gut 200 Gramm leicht und vom kleinen Sohn im Schneematsch entdeckt, führte mich samt aufgeregten Kindern in die Praxis. Der Anruf in der Praxis hatte zunächst nicht viel Hoffnung gemacht, aber klare Handlungsanweisungen gegeben: Das winzige Igelchen in einer mit Zeitungspapier ausgepolterten Kiste und unter eine Wärmelampe stellen, Wasser und Katzenfutter anbieten. Wenn es am nächsten Morgen noch lebt, gleich in die Praxis bringen.

