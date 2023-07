Realschule Pfuhl muss deutlich größer werden - das ist geplant

Plus Schon jetzt reichen in der Realschule die Klassenräume nicht aus, deshalb muss kräftig erweitert werden, um dem künftigen Andrang gerecht zu werden. Allerdings hat das seinen Preis.

Die Realschule in Pfuhl ist viel zu klein. Derzeit fehlen fünf Klassenzimmer. Deshalb muss der Landkreis einen Erweiterungsbau hinstellen - doch der muss noch deutlich größer ausfallen als zunächst angenommen. Und das hat seinen Preis, denn eine reine Containerlösung soll es nicht werden.

Momentan verfügt die Inge-Aicher-Scholl-Realschule über 21 Klassenräume - viel zu wenig bei mittlerweile 26 Klassen. Doch es könnten noch mehr werden, deshalb hat die Regierung von Schwaben dem Landkreis aufgegeben, noch etwas größer zu planen, sodass bald 27 Klassen unterkommen können. Es wurde die "dringende Empfehlung" gegeben, "die Erweiterung direkt auf den tatsächlichen künftigen Bedarf der Schule auszurichten und nicht nur den von der Schulleitung genannten dringendsten Bedarf zu decken." Es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Dabei stellte sich heraus, dass noch ein zusätzlicher Biologie- sowie ein Musiksaal nötig wären, um die "Pflichtunterrichtsstunden abbilden zu können." Und im Verwaltungstrakt wäre auch noch dringend mehr Platz nötig. Im Rahmen der Untersuchung verschiedener Standorte zeigte sich, dass sich die Schule nicht einfach aufstocken lässt, denn die Dächer sind nur darauf ausgerichtet, Schneelasten tragen zu können. Deshalb bekommt nun die Schule einen langen zweistöckigen Anbau, der sämtliche Anforderungen erfüllen soll.