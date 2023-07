Pfuhl, Neu-Ulm

Ende Gelände(r) am Pfuhler Badesee

Plus Die umstrittenen Metallgeländer am Pfuhler See sollte mehr Sicherheit bringen, doch um diese Barrieren schert sich niemand. Nun kommen sie zügig wieder weg

Von Ronald Hinzpeter

Bis vor Kurzem war das Baden im Pfuhler See ein schrankenloses Vergnügen - bis die Stadtverwaltung ein vermeintliches Sicherheitsrisiko entdeckte und an zwei Uferstellen Metallbarrieren aufstellte, um die Menschen davon abzuhalten, dort ins Wasser zu gehen. Jetzt stellt sich heraus: Das war ein wenig übereifrig. Deshalb heißt es nun "Ende Gelände(r)", die Dinger kommen wieder weg, der Badesee bleibt barrierefrei. Es gibt nämlich eine viel einfachere Lösung.

Wie berichtet, waren die Absperrzäune vor gut vier Wochen in den Boden betoniert worden, weil die zwei bewussten Uferabschnitte als nicht sicher genug eingeschätzt wurden. Deshalb sollte dort niemand mehr schwimmen gehen - was die Menschen dennoch tun. Sie laufen schlicht um die Zäune herum und tun dann das, was sie nach dem Willen der Stadtverwaltung an dieser Stelle nicht tun sollten: baden. In einer gründlichen Stellungnahme hatte die Verwaltung sämtliche Argumente für die Barrieren zusammengeschrieben und sie jetzt den Mitgliedern des Bauausschusses vorgelegt (wir berichteten). Kurz gefasst lässt sich die Begründung so darstellen: Es geht an den beiden Uferbereichen etwas zu steil ins Wasser, außerdem droht nach einigen Metern eine sogenannte "Abbruchkante" von der aus der Boden unvermittelt in die Tiefe abfällt. Das wurde als zu gefährlich betrachtet, zumal die Stadt im Falle eines Unfalls dafür würde haften müssen. Deshalb sollten die Metallschranken dafür sorgen, dass niemand dort badet. Es hätte allerdings auch die Möglichkeit gegeben, dort lediglich Warnschilder aufzustellen, doch das wurde nicht zuletzt wegen der Kinder als nicht ausreichend angesehen.

