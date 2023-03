Pfuhl

18:26 Uhr

Ostermarkt in Pfuhl trotz schlechtem Wetter gut besucht

Plus Palmbuschen, ein Bastelprogramm und allerlei Leckereien: Der Ostermarkt lockt viele Besucherinnen und Besucher in den Museumsstadel in Pfuhl.

Von Inge Pflüger

Das schlechte Wetter hielt zahlreiche Besucherinnen und Besucher nicht davon ab, im geschützten Pfuhler Historischen Museumstadel den kleinen, aber feinen Ostermarkt der Museumsfreunde Pfuhl zu besuchen. Vereinsvorsitzender Hans-Werner Ast freute sich über den großen Andrang und das vielfältige Angebot. Vielfältiges Angebot beim Ostermarkt im Museumsstadel Pfuhl So zeigte Vereinsmitglied Brunhilde Schmid, wie ein Palmbuschen entsteht, der dann gegen einen kleinen Obolus mitgenommen werden konnte. Auch die Kinder-Bastelecke war dicht besetzt. Unter Anleitung von Melanie Gröner und Stefanie Wintermantel schnitten und malten die Jüngsten nach Herzenslust. Hinzu kamen filigrane Kunstwerke, die Waltraud Ihle-Kaffel anbot, oder die vielfältigen Tonfiguren von Iris Käßbohrer. Nicht zu vergessen Spielzeug aller Art, Bücher oder Puppen bei Petra Trett, Seidengestecke, Pralinen oder Schokoladenhasen. Die stellvertretende Vorsitzende Uschi Denzel, Monika Ast und Marianne Pöhnlein hatten an der Kaffee- und Kuchenbar alle Hände voll zu tun, fast 30 selbst gebackene Kuchen wurden angeboten. Auch die Männer, die in der Küche für Kaffee und andere Getränke sowie heiße Würstchen sorgten, hatten gut zu tun.

