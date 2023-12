Pfuhl

vor 17 Min.

Pfuhler Realschüler wollen Schulklima ohne Rassismus schaffen

Plus Mit Theaterstücken wird an der Inge-Aicher-Scholl-Realschule das neue Siegel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" gefeiert. So entstand das Projekt.

Von Dagmar Hub

Das große neue Schild "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" wird in den Eingangsbereich der Inge-Aicher-Scholl-Realschule in Pfuhl kommen. Dort soll es soll den Schülerinnen und Schülern Ansporn sein, für eine bessere Welt einzustehen, sagt Michael Sell. Er ist Schwaben-Koordinator des Netzwerkes, in das die Pfuhler Realschule jetzt als 4305. Einrichtung in Deutschland aufgenommen wurde.

Jene Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ethikunterricht heraus eine Initiativgruppe gegründet hatten, um die Voraussetzungen für die Aufnahme der Schule in das Netzwerk zu schaffen, haben ihre Abschlüsse inzwischen gemacht. Vorstellung und Umsetzung des Projekts erklärten deshalb drei aktuelle Mitglieder der Gruppe – Eva Danicic, Maike Epple und Jan Steiger. Es geht darum, dass die Jugendlichen das Klima an einer Schule aktiv mitgestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung wenden – sei es aufgrund von Hautfarbe, Religion oder anderen Merkmalen. Als Patin ihres Projekts wünschten sich die Pfuhler Realschülerinnen und -realschüler Oberbürgermeisterin Kathrin Albsteiger, die das Amt gerne übernahm. Als Lehrkraft betreut das "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage"-Projekt Julia Paternoster, die Deutsch, Ethik und Geschichte unterrichtet.

