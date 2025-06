Polizeieinsatz in Pfuhl bei Netto-Supermarkt: Das war der Grund

In einem Affentempo rast ein ziviles Polizeiauto mit einem kleinen Blaulicht auf dem Dach die Kammer-Krummen-Straße hinunter und biegt in die Stauffenbergstraße ab. Andere Autos müssen Platz machen, in der Hauptstraße gegenüber dem Alten Rathaus im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wird der Wagen abgestellt. Die beiden zivilen Beamten eilen zum dortigen Netto-Supermarkt. Zwei Streifenwagen positionieren sich ebenfalls davor. Die Beamten rasen zwischenzeitlich noch auf die Häuserrückseite, kehren aber wieder um. Wird jemand gesucht?

Am Dienstagabend kann ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dazu zunächst keine Angaben machen. Am Mittwochmorgen nennt eine Pressesprecherin nähere Details zum Vorfall, der sich gegen 18.30 Uhr ereignete: Demnach habe ein Mann randaliert, dabei jedoch „nicht viel Schaden“ angerichtet. Abgesehen hatte es der mutmaßliche Randalierer wohl unter anderem auf eine Dachrinne. „Wahrscheinlich war es sehr laut und auffällig“, so die Polizeisprecherin. Beim Mann handelt es sich um einen 27-Jährigen. Er sei vor Ort angetroffen worden, heißt es. Ob er mit auf die Dienststelle kam oder noch vor Ort direkt nach der Sachverhaltsaufnahme wieder entlassen wurde, ist unklar. (krom)