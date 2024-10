Rosemarie und Herbert Taiber aus Pfuhl feiern Diamantene Hochzeit

Rosemarie und Herbert Taiber aus Pfuhl haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. In Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überbrachte Rosl Schäufele den Eheleuten die Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm.

In diesen Unternehmen haben Rosemarie und Herbert Taiber viele Jahre lang gearbeitet

Rosemarie Taiber wurde 1940 in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz geboren. 1945 zog ihre Familie zunächst in das Elternhaus ihrer Mutter nach Oggelsbeuren im Landkreis Biberach um und fünf Jahre später folgte der Umzug nach Ulm. Hier machte Rosemarie Taiber bei der Firma Herbst eine Ausbildung zur Näherin. Später arbeitete sie bei der Firma Hauff Stoffe. Im Jahr 2000 ging sie nach langjähriger Tätigkeit bei der Ulmer Firma Honer gesund und munter in ihren wohlverdienten Ruhestand.

Ihr Mann Herbert wurde ebenfalls im Jahr 1940 in Zwittau, heutiges Tschechien, geboren. Als Folge des Zweiten Weltkrieges wurde die dortige deutsche Bevölkerung größtenteils vertrieben. So gelangte auch die Familie von Herbert Taiber durch den Krieg und die Vertreibung im Jahr 1945 nach Weißenhorn und wurde schließlich in Straß im Landkreis Neu-Ulm untergebracht. 1956 zog die Familie nach Neu-Ulm in die Schwabenstraße. Herbert Taiber machte eine Ausbildung als Möbeltischler bei der Firma Mayers Söhne in Neu-Ulm. Weitere berufliche Stationen waren die Firmen Heimkunst, Laumayer und schließlich Abt und Müller in Ulm. 2004 ging Herbert Taiber nach 50 Beschäftigungsjahren als Abteilungsleiter der Eisenwaren und Maschinen in den Ruhestand.

So haben sich die Jubilare in Ulm kennengelernt, bevor sie nach Pfuhl zogen

Bei einem Schwimmkurs im Stadtbad in Ulm haben sich Rosemarie und Herbert im Jahr 1961 kennen- und schließlich lieben gelernt. Drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Es gab eine kleine kirchliche Hochzeit sowie ein Fest im damaligen Neu-Ulmer Ringhotel. Mit viel Energie und persönlichen Einsatz erfüllten sich die Eheleute ihren großen Traum vom Eigenheim. 1982 zog das Jubelpaar mit ihren zwei Töchtern von Offenhausen nach Pfuhl in ihr Traumhaus um.

Rosemarie und Herbert Taiber waren früher viel wandern und mit dem Rad unterwegs und sind auch heute noch sehr aktiv. Sie machen gerne Ausflüge, gehen ins Thermalbad, besuchen Sportveranstaltungen ihrer Enkelkinder und haben eine Dauerkarte für die Basketballspiele von Ratiopharm Ulm. Ihre Diamantene Hochzeit feierte das Jubelpaar gemeinsam mit ihren Töchtern und deren Familien – samt den fünf Enkelkindern und der Urenkelin. Danach wurde das Jubiläum außerdem noch mit Freunden und weiteren Verwandten bei Kaffee und Kuchen gefeiert. (AZ)