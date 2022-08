Ein Leben für die Blasmusik: Bundesdirigent Thomas Hartmann ausgezeichnet

Lokal Thomas Hartmann aus Pfuhl leitet mehrere Ensembles und trägt als Bundesdirigent hohe Verantwortung. Jetzt wurde er für seinen vielfältigen Einsatz ausgezeichnet.

Bereits als Siebenjähriger begann Thomas Hartmann aus Pfuhl seine musikalische Laufbahn, nämlich mit dem Klavierunterricht. Bald darauf folgte parallel dazu der Unterricht als Hornschüler bei Professor Otto Schmitz an der Münchner Hochschule für Musik. Seit 2015 ist Hartmann Bundesdirigent des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM). Wir sprachen mit dem 59-Jährigen, der jüngst für 50 Jahre Einsatz für die Blasmusik geehrt wurde. Was macht eigentlich ein Bundesdirigent? Welche Aufgaben stecken dahinter?