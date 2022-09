Unbekannte brechen in Vereinsheim am Steinhäulesweg in Pfuhl ein

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs auf dem Gelände des Neu-Ulmer Tennisklubs. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

In ein Vereinsheim am Steinhäulesweg ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, drang der unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und machte sich dort am Inventar zu schaffen. Er erbeutete etwa 200 Euro und richtete einen Sachschaden von circa 2500 Euro an.

Laut Polizei wurde der Einbruch auf dem Gelände des Neu-Ulmer Tennisklubs begangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731 /80130 zu melden. (AZ)