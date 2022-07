Unbekannte schütten Buttersäure in Pfuhler Garten

Der Garten einer 43-jährigen Pfuhlerin wurde Opfer eine unappetitlichen Attacke: Unbekannte kippten dort übel riechende Buttersäure aus.

Ein beißender Gestank hatte sich im Garten einer Frau aus Pfuhl breitgemacht. Weil es so penetrant nach Erbrochenem roch, meldete sich die Frau am Sonntagmorgen bei der Polizei. Die stellte vor Ort fest, dass unbekannte Täter Buttersäure über dem Rasen und einer Hecke ausgekippt hatten. Das bestätigt die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten auf Nachfrage unserer Redaktion.

Um die Buttersäure und den üblen Geruch loszuwerden, musste die Feuerwehr den betroffenen Boden abtragen. Die Säure war auf einer Fläche von etwa zwei mal zwei Metern und einer Hecke verteilt, so die Polizei. Wann genau die Täter zugeschlagen haben, ist unklar. Der Vorfall soll sich irgendwann zwischen Samstagmittag und drei Uhr nachts ereignet haben. Der Tatort liegt im Afraweg. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0731/80130 melden sollen. Die betroffene Gartenbesitzerin klagte sogar über Kopfschmerzen, die durch den extremen Geruch ausgelöst wurden, erklärt ein Polizeisprecher. (AZ)