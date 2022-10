Wie die SWU die Energiekrise meistern will

Lokal Zum Tag der Deutschen Einheit spricht der Geschäftsführer der SWU in Pfuhl über die Energiekrise, und wie die Stadtwerke durch den anstehenden Winter kommen wollen.

Die Prognose des Festredners Klaus Eder, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), in Sachen Energie sah nicht rosig, aber auch nicht niederschmetternd aus. Vielmehr hofft er auf „sparen, sparen, sparen, einen milden Winter“ und auf folgende bessere Jahre. Sein Referat „Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm – wie wir (vielleicht) durch den nächsten Winter kommen und was wir daraus für die Zukunft lernen können“ stand im Mittelpunkt der Feierstunde zum "Tag der Deutschen Einheit“, zu dem der Pfuhler CSU-Ortsverband eingeladen hat. Fast 100 Frauen und Männer kamen, um viel Interessantes aus Politik und der Welt zu erfahren.