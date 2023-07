Zwei begeisterte Sportler feiern Eiserne Hochzeit

Heinz und Helga Bartholmae haben sich beim Sport kennengelernt. Doch das Paar aus Pfuhl, das jetzt Eiserne Hochzeit feierte, hatte noch weitere Leidenschaften.

Heinz und Helga Bartholmae sind immer Sportler gewesen, beim Sport haben sich die beiden kennengelernt, das war 1953. Fünf Jahre später läuteten in Ulm die Hochzeitsglocken für sie. Ihrer Leidenschaft blieben sich auch danach treu, bis ins hohe Alter.

Beide sind in Ulm geboren und dort auch aufgewachsen. Als Ehepaar lebten sie zunächst einige Zeit weiter auf der württembergischen Seite der Donau, bevor sie dann im Jahr 1969 in ihr Haus nach Pfuhl zogen. Heinz Bartholmae war im technischen Außendienst tätigt, seine Frau arbeitete als Bankkauffrau. Nach der Geburt ihrer beiden Töchter widmete sie sich ganz der Familie, dem Haus und dem Garten. Inzwischen gehören neben den zwei Töchtern auch zwei Enkelkinder und ein Urenkelkind zur Familie. Die Eiserne Hochzeit hat das Ehepaar bei guter Gesundheit im Kreise der Familie gefeiert. Rosl Schäufele überbrachte dem Jubelpaar zum 65. Hochzeitstag in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger die herzlichsten Glückwünsche, Blumen und Geschenke der Stadt.

Heinz und Helga Bartholmae aus Pfuhl feiern Eiserne Hochzeit

Zu den gemeinsamen Hobbies des Paares zählte viele Jahre vor allem der Sport. Dabei hatten sie sich auch kennengelernt: Er war Schwimmer bei der DLRG, sie spielte Handball. Jahrzehntelang ging Heinz Bartholmae regelmäßig zum Schwimmen und hat als Schwimmlehrer auch vielen Kindern das Schwimmen beigebracht. Gemeinsam waren sie auch in der Seniorensportgruppe „Gut hupf“ des TSV Pfuhl aktiv. Heinz Bartholmae gehörte sogar zu den Gründungsmitgliedern. Auch gekegelt haben sie gemeinsam.

Ein weiteres Hobby des Ehepaars war das Verreisen. Egal, ob in weit entfernte Länder wie China und Südafrika oder in die nahe gelegenen Berge zum Bergsteigen und Wandern – Heinz und Helga Bartholmae waren oft und gerne gemeinsam mit ihrer Familie unterwegs. (AZ)