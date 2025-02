55. Jahre Seejockel: Närrisches Jubiläum wird mit Prunksitzung gefeiert

Seit 55 Jahren gibt es jetzt schon die Pfuhler Seejockel und so lautete das Motto bei ihrer prächtigen Prunksitzung am Samstagabend „Zurück in die 70er“. Komplett durchgehalten wurde es nicht, aber zu Beginn erheiterten „Heino“, „Dschingis Khan“, „Rex Gildo“ und die „Village People“ mit ihren fetzigen Auftritten das Publikum in der fast voll besetzten Seehalle. Nun gehören zu einer Prunksitzung ja auch die Präsentationen der verschiedenen Gruppen. Begleitet wurde der teils amüsante Abend vom Vorsitzenden der Seejockel, Daniel Siegert, dem Elferrat, dem Pfuhler Prinzenpaar Ramona III. und Francesco I., der Kinderprinzessin Lea I. sowie den anderen Pfuhler Tollitäten.

