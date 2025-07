Gerlenhofer Plessenteich wird künftig von einem Duo behütet

Ein Hoffest zum Kennenlernen, passendes strahlendes Wetter dazu, und als Dreingabe zwei ebenso spontane wie anstachelnde Ansprachen von zwei Gründervätern. Alt-Stadtrat Erwin Franz wünschte viel Glück und Kampfesgeist, Peter Freitag überbrachte dazu noch Grüße von Professor Uwe Tessenow, der an der Ulmer Uni Gewässerkunde lehrte und Anfang der 1980er Jahre den „Gau“, heute „Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum“ mit aus der Taufe hob. Ohne ihn säße man an diesem Tag nicht hier am ehemaligen Bahnwärterhäuschen, der heutigen Geschäftsstelle jenes Vereins, der in Neu-Ulm die Fahne der Ökologie hochhält.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis