Auto kracht in Bus: 44-Jährige schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Bei Biberach kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Auto und ein Bus kollidieren. Eine Frau wird lebensgefährlich verletzt. Ein Hubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Appendorf im Kreis Biberach ist eine 44 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei wohl einen Bus übersehen.

Kurz vor 7 Uhr bog die 44-Jährige mit ihrem VW auf der Biberacher Straße im Hochdorfer Ortsteil nach links in Richtung Biberach ab. Dabei übersah sie wohl den Linienbus, der aus Richtung Biberach kam.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Bus schob den VW vor sich her. Beide Fahrzeuge kamen nach links von der Straße ab. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte und lebensgefährlich verletzte 44-Jährige aus ihrem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Busfahrer und sein einziger Fahrgast blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden am VW auf etwa 3000 Euro und am Linienbus auf etwa 50.000 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Aufnahme des Unfalls leitete die Feuerwehr den Verkehr in Schweinhausen um.