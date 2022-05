Schießerei in der Nacht in Biberach: Was ist passiert?

Zeugen melden in der Nacht zum Donnerstag Schüsse. Verletzt wurde zwar niemand, die Polizei hat dennoch die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen haben in der Nacht zum Donnerstag Schüsse in der Widdersteinstraße in Biberach an der Riß wahrgenommen. Sie riefen gegen 0.30 Uhr die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie Patronenhülsen vor einem Haus und sprachen mit Zeugen sowie einem 20-jährigen Hausbewohner. Der soll gesagt haben, dass Männer ihm mit Schreckschusswaffen und Baseballschlägern gedroht hätten. Ein 30-Jähriger soll auch auf ihn geschossen haben.

Während der Maßnahmen durch die Polizei sei jener 30-Jährige ebenfalls zum Ereignisort gekommen. Er soll jedoch gesagt haben, der 20-Jährige habe auf ihn geschossen.

Die Polizei ermittelt nun den Tathergang. Bei der Auseinandersetzung wurde zwar niemand verletzt, den Schützen erwartet dennoch ein Strafverfahren, so die Ermittler. (AZ)