Gestohlenes Audi Cabrio ist wieder aufgetaucht

Aus einer Hofeinfahrt eines Anwesens im Lilienweg in Eberhardzell (Kreis Biberach) ist vergangene Woche ein Audi A5 Cabrio verschwunden. Das Auto war laut Polizei verschlossen. Wie es entwendet werden konnte, war zunächst unklar. Die Polizei suchte Zeugen. Inzwischen ist es wieder aufgetaucht.

Das graue Fahrzeug parkte zwischen Donnerstag, 3. Juli, 13.30 Uhr, und Freitag, 4. Juli, 6.30 Uhr, in der Hofeinfahrt im Lilienweg. Der Firmenwagen mit dem amtlichen Kennzeichen KO-CG 865 stand unter einem Carport und war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. In dieser Zeit soll es bislang Unbekannten gelungen sein, das Fahrzeug mit versenkbarem Dach zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise die Diebe mit dem Audi wegfahren konnten, war zunächst unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich bei dem Besitzer im Haus.

Noch am Freitag aber sei das Auto wieder gefunden worden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der Pkw konnte in unmittelbarer Tatortnähe mit Beschädigungen wieder aufgefunden werden. Einer Joggerin sei das Auto am Freitag in den Vormittagsstunden aufgefallen. Die Frau verständigte am Nachmittag den Besitzer und der wiederum die Polizei. Das Auto, im Wert von rund 23.000 Euro, stand in der Weilerstraße, im Innenraum waren zahlreiche Beschädigungen vorhanden. Die Polizei hat Spuren gesichert. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 6000 Euro.

Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 07351/447-0. (AZ)