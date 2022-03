23-jähriger Fußgänger in Erbach von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Autofahrerin hatte beim Abbiegen den 23-Jährigen wohl übersehen. Es kam zum Unfall. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Erbach ist ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde nach Angaben der Polizei von einem Auto erfasst.

Kurz nach 6 Uhr war eine 52-Jährige mit einem Mini in der Straße Großes Wert unterwegs. Sie wollte nach links auf ein Firmengrundstück abbiegen und betätigte den Blinker. Ein 23-jähriger Fußgänger überquerte die Straße am Einmündungsbereich. Die 52-Jährige am Steuer hatte den Mann offenbar übersehen und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Autofahrerin. Die Frau sieht einer Strafanzeige entgegen. (AZ)