Landkreis Neu-Ulm Polizei geht gegen Tuner und Poser vor: Mehrere Verstöße im Kreis Neu-Ulm aufgedeckt

Illertissen, Senden, Vöhringen, Weißenhorn: An mehreren Orten im Kreis Neu-Ulm hat die Polizei die Tuner und Poser unter die Lupe genommen. Was dabei am Donnerstagabend alles ans Licht kam.