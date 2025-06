Polizeieinsatz in Böfingen: 36-Jähriger verschanzt sich, SEK nimmt ihn fest

Im Ulmer Sudetenweg ist es am Dienstagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Person hatte sich in einer Wohnung verschanzt, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Das Mehrfamilienhaus im Sudetenweg ist anschließend umstellt worden. Gegen kurz nach 10 Uhr erfolgte die Festnahme.

Weil es sich bei der Person um jemanden handelte, die laut Polizei „schon öfter auffällig“ geworden ist, wurde auf Spezialkräfte gewartet. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war gegen kurz nach 9 Uhr vor Ort eingetroffen. Gegen kurz nach 10 Uhr kam es zum Zugriff. Die Wohnung ist dazu vom SEK aufgebrochen worden. Der jüngere Mann wurde anschließend von zwei Beamten zu einem Streifenwagen begleitet. Dabei trug er eine Spuckschutzhaube. Gut zwei Dutzend Anwohner beobachteten das Geschehen.

Polizeieinsatz in Böfingen: Mann soll mit Werkzeug an Nachbartür geschlagen haben

Beim Mann handelt sich nach Polizeiangaben um einen 36-Jährigen, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sich nicht helfen lassen wollte. Er soll gegen 7 Uhr in dem Mehrfamilienhaus mit einem Werkzeug gegen die Tür eines Nachbarn geschlagen haben. Der Mann sei danach in seiner Wohnung verblieben.

Weil eine Bewaffnung des „äußert unkooperativen Mannes“ nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte aus Göppingen geholt. Beim Zugriff soll der Mann keinen Widerstand geleistet haben. Der 36-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt und sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Der Mann müsse jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Polizeieinsatz im Ulm-Böfingen: Keine Gefahr für die Bevölkerung

Über die Lage informiert worden war die Polizei nach eigenen Angaben gegen 7.30 Uhr von einem Bewohner, der mit im besagten Haus wohnt. Womöglich der bedrohte Nachbar. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es. Der betreffende Bereich war während des Einsatzes abgesperrt. Auswirkungen auf die Straßenbahnlinie in Böfingen hatten die Absperrungen nicht gehabt.

Die Ulmer Polizei hatte über den Einsatz auch über die sozialen Medien informiert. Darin hieß es zudem, die Polizei sei mit mehreren Streifen vor Ort.

SEK am Dienstagmorgen im Raum Göppingen im Einsatz

Spezialeinsatzkommandos waren am Dienstagmorgen schon im Raum Göppingen im Einsatz. Hier kam es zu einem offenbar konzertierten Einsatz im Kampf gegen den Drogenhandel im Rockermilieu. Dabei kam es zu mehreren Durchsuchungen und insgesamt fünf Festnahmen.

Wir aktualisieren den Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.