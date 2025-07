Jungs zünden Silvesterböller, als gerade die Polizei vorbeifährt

Drei Jungs im Alter von zwölf und 15 Jahren sollen am späten Freitagnachmittag im Bereich der Bradleystraße in Neu-Ulm Feuerwerkskörper gezündet haben. Im Verlauf ihrer routinemäßigen Streifenfahrt fielen den Beamten die Drei auf, wie sie Silvesterböller zündeten und diese auf die Straße warfen. Auf Nachfrage gaben alle drei gegenüber den Beamten an, dass sie die Knallkörper im nahegelegenen Mülleimer gefunden und aus Langeweile angezündet hätten. Die drei Jungs wurden im Anschluss aller polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. (AZ)

