Polizei kontrolliert Radfahrer: Betäubungsmittel und Waffe entdeckt

Polizeikräfte haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei einem Radfahrer Betäubungsmittel und eine geladene Schreckschusswaffe gefunden. Zuvor hatten sie den Radfahrer in der Lessingstraße einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle räumte der Radfahrer ein, Betäubungsmittel mit sich zu führen.

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung fanden die Polizeikräfte dann eine täuschend echt aussehende geladene Schreckschusswaffe – der Radfahrer hatte keine Berechtigung, sie mit sich zu führen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei dann die Wohnung des 32-Jährigen. Dort stellten die Durchsuchungskräfte weitere Betäubungsmittel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)