Fremder Mann spricht Mädchen in Pfuhl an und verfolgt es

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl soll ein bislang unbekannter Mann ein zwölf Jahre altes Mädchen angesprochen und ihr bis zu einer Bushaltestelle gefolgt sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Ermittler hielt sich das Mädchen gegen 19 Uhr im Bereich der Griesmayerstraße auf, als ein augenscheinlich älterer Mann auf sie zukam. Weil sie den Mann nicht kannte, sei sie weitergegangen. Der Mann aber sei ihr daraufhin gefolgt.

Mann folgt Mädchen bis zur Bushaltestelle am Pfuhler Schulzentrum

Das Mädchen suchte kurzfristig Schutz in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße. Nachdem sie den Laden verlassen hatte, sei der Mann ihr erneut gefolgt. Und zwar laut Polizei bis zur Bushaltestelle am Pfuhler Schulzentrum. Dort soll sich der Mann neben sie gesetzt und versucht haben, das Mädchen an der Hand anzufassen. Als ein Bus einfuhr und die Zwölfjährige einstieg, soll sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der bislang Unbekannte wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit Vollbart und leicht zusammengewachsenen, buschigen Augenbrauen beschrieben. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen und eine Jeanshose sowie eine Regenjacke getragen haben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.

Im August 2024 wurde ein Kind im Bereich der Holzstraße in Pfuhl von einem Mann angesprochen

Im August vergangenen Jahres hatte es in Pfuhl schon einmal einen ähnlichen Fall gegeben. Ein Sechsjähriger soll im Bereich der Holzstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Er habe „unangemessene Fragen“ gestellt, hieß es. Der Mann wurde dabei auf etwa 50 Jahre geschätzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, ist unklar. (AZ)