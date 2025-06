Polizei zieht Lastwagen aus dem Verkehr: Der Zustand des Gefahrgut-Lkws war miserabel

In Ulm-Lehr ist der Polizei am Donnerstagvormittag ein Lastwagen aufgefallen – am Ende musste der Gefahrgut-Lkw wegen erheblicher Mängel stillgelegt werden. Die Beamten kontrollierten den ausländischen Sattelzug im Eiselauer Weg. Die Kontrolle brachte eine Vielzahl von Verstößen ans Licht.

Der 41-jährige Fahrer des Volvos hatte seine Ladung nicht gesichert und die vorgeschriebene Schutzausstattung nicht dabei. Für einen Transport von Gefahrgut ist diese unerlässlich, betont die Polizei. Auch sei der Zustand des Aufliegers sehr schlecht gewesen. Die Reifen waren zum Teil so weit abgefahren, dass sich das tragende Gerüst der Reifen unter dem Gummi löste. Der Unterfahrschutz war laut Polizei sehr mitgenommen und auch die Halterungen des Aufbaus und der Türen seien beschädigt gewesen.

„Die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben“, so die Polizei. Der Sattelzug wurde bis zur nahegelegenen Fachwerkstatt begleitet. Die Fahrt darf der Fahrer erst weiterführen, wenn die Mängel beseitigt sind. Außerdem muss sowohl der Fahrer als auch die Firma eine Geldstrafe zahlen. (AZ)