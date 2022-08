Pritschenwagen brennt auf Reuttier Straße aus: Fahrer wird schwer verletzt

An der Kreuzung zur Reuttier Straße brennt im Starkfeld in Neu-Ulm ein Fahrzeug komplett aus. Ein Hubschrauber fliegt einen Schwerverletzten ins Krankenhaus.

An der Kreuzung Reuttier Straße/Im Starkfeld/Ringstraße in Neu-Ulm ist Pritschenwagen komplett ausgebrannt. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 in eine Klinik.

Ein Helikopter brachte eine verletzte Person ins Krankenhaus. Foto: Michael Kroha

Gegen 17.15 Uhr war dichter schwarzer Rauch über der Kreuzung aufgestiegen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert. Der Kleintransporter mit offener Ladefläche brannte komplett aus, das Feuer war aber zügig gelöscht. Der Rettungshubschrauber landete auf dem Parkplatz der Fachmärkte Im Starkfeld.

Die Verkehrsbehinderungen auf der Straße hielten sich in Grenzen, die Polizei regelte den Verkehr.