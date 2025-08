Busfahrer trinkt Bier während einer Linienfahrt

Ein Busfahrer soll am Sonntagabend in Neu-Ulm während einer Linienfahrt Alkohol getrunken haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein 18-jähriger Fahrgast will zuvor beobachtet haben, wie der Fahrer während der Fahrt in Neu-Ulm am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) Bier trank. Der Bus setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Ulm fort. Die Polizei erreichte die Meldung über den Vorfall gegen 22.45 Uhr.

Polizeikräfte konnten den Busfahrer wenig später am Ulmer Bahnhof antreffen. Der 45-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz des abgestellten Busses gesessen. Gegenüber den Beamten habe er angegeben, Bier von einem Bekannten getrunken zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort soll einen niedrigen Wert ergeben haben, der unterhalb der 0,5-Promillegrenze für normale Kraftfahrzeugführer lag. Aufgrund seiner Tätigkeit als Fahrer eines Kraftomnibusses aber war ihm der Konsum von Alkohol jedoch gänzlich verboten, so die Polizei.

Der Fahrer wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher; der Bus wurde durch einen Kollegen ordnungsgemäß abgestellt. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. (AZ)