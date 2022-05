Polizei ermittelt nach Sushi-Diebstählen in der Glacis-Galerie

Mehrere Personen haben es im Neu-Ulmer Einkaufszentrum Glacis-Galerie auf Sushi abgesehen. Doch ein Ladendetektiv war aufmerksam.

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm ist es am Montag zu zwei Sushi-Diebstählen gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls.

Um 13.30 Uhr hatte eine 14-Jährige eine Packung Sushi im Wert von über 5 Euro aus dem Regal genommen und diese eingesteckt. Danach verließ sie nach Angaben der Polizei das Geschäft, ohne zu bezahlen. Sie wurde bei Verlassen des Lebensmittelmarktes von einem Ladendetektiv im Einkaufszentrum festgehalten. Nach der polizeilichen Aufnahme übergaben die Beamten das Mädchen ihren Erziehungsberechtigten.

Am selben Tag, um 19.15 Uhr, bedienten sich zwei Männer im Alter von 24 und 46 Jahren an der Sushi-Theke. Sie öffneten dort eine Sushi-Packung im Wert von 10 Euro und aßen daraus. Nachdem die beiden Männer die verzehrten Lebensmittel nicht bezahlten, wurden auch sie ebenfalls vom Ladendetektiv festgehalten. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. (AZ)