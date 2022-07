Neu-Ulm/Ahrtal

06:30 Uhr

Neu-Ulmer Polizist suchte im Ahrtal mit Leichenspürhund Maddox nach Toten

Lokal Stefan Kränzle hat in seiner Laufbahn schon viele Tote und ihre Schicksale kennengelernt. So etwas wie im Ahrtal vor einem Jahr hat der Neu-Ulmer noch nicht erlebt.

Von Michael Kroha

134 Menschen haben bei der Flut-Katastrophe im Ahrtal vor einem Jahr ihr Leben verloren. Die Leichen von mindestens vier davon entdeckte der Neu-Ulmer Polizist Stefan Kränzle mit seinem Spürhund Maddox. Verschüttet unter Gehölz, Häuserresten und zerknitterten Autos. Kränzle ist einer von zwei Führern eines ausgebildeten Leichenspürhundes im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. In seiner Laufbahn habe der 45-Jährige zwar schon viele Tote gesehen und entsprechende Schicksale erlebt. Das, was ihm aber beim Einsatz in Rheinland-Pfalz im Juli 2021 widerfahren ist, ist "krasser". "Menschen wurden ausradiert", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

