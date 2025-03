Polizei rettet zwei „uneinsichtige“ Biber von der B10 in Ulm

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Ulmer Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag aus. Gegen 0.15 Uhr wurden die Beamtinnen und Beamten zu einem Einsatz in der Nähe der Tankstelle auf dem Hindenburgring gerufen, wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm hervorgeht. Der Grund: „zwei uneinsichtige Biber“, wie es darin heißt.

Zwei Biber sorgten für Gefahr auf der B10 in Ulm

Die beiden Tiere waren immer wieder auf die vielbefahrene Bundesstraße B10 gelaufen. Dabei hatten die Biber sich selbst sowie die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Die Polizei eskortierte die beiden Biber schließlich noch Samstagnacht an die nahegelegene Große Blau, die flussabwärts in die Donau mündet, „wo sie, vermutlich erleichtert, ins Wasser hüpften“, wie es in der Erklärung weiter heißt.

Immer wieder Begegnungen mit Bibern in der Region

In der gesamten Region kommt es immer wieder zu Begegnungen mit Bibern, die nicht immer positiv verlaufen. In Illertissen verunstaltete eines der Tiere einst einen Garten und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Alleine in Augsburg soll es rund 140 der Tiere geben, die durch angenagte Bäume und ihre Dammbauten nicht nur für Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sorgen. Auch im Allgäu gibt es wohl mehrere hundert Biber, die immer wieder Schäden in Feldern und Wäldern hinterlassen. Im Straßenverkehr kommt es ebenfalls hin und wieder zu Unfällen mit auf die Straße gelaufenen Bibern.

Doch viele haben die Tiere auch liebgewonnen, wie der Fall von Augsburgs berühmtestem Biber zeigt, der mehrere Jahre in der Altstadt unterwegs war, meist im Bereich des Jakobertors. Zwischenzeitlich wurde der Biber sogar zum Internetstar. Ein Video, das den stattlichen Biber nachts beim Überqueren einer Straße zeigte, hatte 2021 auf sozialen Medien die Runde gemacht und war tausendfach angesehen und weiterverbreitet worden.